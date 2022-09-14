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    • Haberler
    • 14.09.2022 08:30
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    • 14.09.2022 08:30
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    Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi hangi ilçelere, ne zaman, nereye yapılacak? 2022 TOKİ hangi illerde?

    TOKİ başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Milyonlarca kişi dün Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya kilitlenmişti. Peki, TOKİ Diyarbakır başvuruları başladı mı? TOKİ Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır projesi nereye yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yeni TOKİ projesi nereye yapılacak?

    TOKİ başvuruları hakkında detaylar dün saat 14.00'te açıklandı. Milyonlarca kişi ise projenin hangi illerde yapılacağını merak eidyor. TOKİ başvuru illeri ve konu hakkında tüm merak edilenler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül saat 14:00'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.

    2022 TOKİ DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, GAZİANTEP PROJESİ NEREYE YAPILACAK?

    TOKİ başvuruları ve proje detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Bugün saat 14.00 itibariyle TOKİ başvuruları ve tüm detaylar belli olacak. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

        BİR HANEDEN TEK BAŞVURU ŞARTI

        Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

        TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

        Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
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        Haberler Haberler Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi hangi ilçelere, ne zaman, nereye yapılacak? 2022 TOKİ hangi illerde?
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