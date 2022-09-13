TOKİ sosyal konut projesi başvuru PEŞİNAT ne kadar? Son dakika 13 Eylül 2022 TOKİ 250 bin konut başvuru ŞARTLARI, geri ödeme planı, AYLIK TAKSİT TUTARI! İstanbul, Ankara, Bursa...

Son dakika Cumhuriyer tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlıyor! Başkan Erdoğan'ın bugün açıklama yapması bekleniyor. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi kapsamında şartlar belli olurken, başvuru ekranının açılıp açılmadığı merak ediliyor. Dar gelirli aileler, şehit ve gazi yakınları, gençler ve emeklilere müjde! Bakan Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda sosyal konut projesine ilişkin, ''13 Eylül Salı saat 14.00'te yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuru PEŞİNAT ne kadar? İşte 13 Eylül 2022 TOKİ 250 bin konut başvuru ŞARTLARI, geri ödeme planı, AYLIK TAKSİT TUTARI! İstanbul, Ankara, Bursa...