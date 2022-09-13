TOKİ 250 bin konut aylık taksit tutarı ne kadar? TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir 81 il sıralı tam liste 2022!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular başlıyor. Vatandaşlar sosyal konut projelerinin hangi illerde olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Başvuru şartları, taksit tutarları ve kimlerin bu projeye katılabileceği belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ 250 bin konut aylık taksit tutarı ne kadar? İşte detaylar ve TOKİ ucuz konut projesi il il sıralı tam liste!