TOKİ 250 bin konut aylık taksit tutarı ne kadar? TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir 81 il sıralı tam liste 2022!
TOKİ ucuz konut kampanyalarıyla milyonlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Aylardır merakla beklenen sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklamasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 250 bin konut aylık taksit tutarı ne kadar? TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular başlıyor. Vatandaşlar sosyal konut projelerinin hangi illerde olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Başvuru şartları, taksit tutarları ve kimlerin bu projeye katılabileceği belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ 250 bin konut aylık taksit tutarı ne kadar? İşte detaylar ve TOKİ ucuz konut projesi il il sıralı tam liste!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sayfasından derlenilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.