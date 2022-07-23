Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Mansur Yavaş'a 'Ankapark' tepkisi: Hiç mi içiniz sızlamadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ı çürümeye terk etmesini eleştirdi.

Murat Kurum, "Bakın ben bu zihniyeti size son günlerde yaşadığımız bir olay üzerinden anlatmak istiyorum. 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark'ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.

Murat Kurum, "Selçuklu Şehri Bitlis'te Tarihi Miras Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor" başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

"Çocuklarımızın gülüşlerini, analarımızın dualarını, babalarımızın takdirlerini her şeyin üstünde gördük. Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında 'Yapamazsınız, başaramazsınız" dediler. Temeller attık 'Durdururuz' dediler.