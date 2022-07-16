Turgut Altınok, şanlı direnişin merkez üssünün Ankara olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"5 yıl önce askeriye içerisine çöreklenmiş teröristlerin darbe ve işgal girişimi büyük bir kahramanlık örneği gösterilerek püskürtülmüştü. Bu direnişin en önemli merkezi ise Ankara'dır. Ankaralılar o gece tek bir yürek olup saldırılara göğsünü siper etmiş ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramının asıl kahramanları olmuşlardır.

15 Temmuz Türk milletinin ülkesine, vatanına, devletine canı pahasına, hayatı pahasına sahip çıktığı şanlı bir gündür. Hiçbir makam, mevki, ikbal, istikbal beklentisi olmadan ortaya konan bir kahramanlık destanıdır. Atatürk'ün, 'Ya istiklal ya ölüm' diye başlattığı Milli Mücadele sonrasında, 'Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır' dediği devletimiz ve Cumhuriyetimiz 15 Temmuz'a uzanan bir kahramanlık öyküsüne sahiptir.