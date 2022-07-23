Bugünden itibaren başlıyor! Uzmanlar 'pişeceğiz' diyerek uyardı! 23-24 Temmuz İL İL HAVA DURUMU RAPORU!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu