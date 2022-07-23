Bugünden itibaren başlıyor! Uzmanlar 'pişeceğiz' diyerek uyardı! 23-24 Temmuz İL İL HAVA DURUMU RAPORU!

Avrupa kıtası yüksek derece sıcaklıklarla mücadeleyi sürdürüyor. Avrupa sıcak hava dalgasıyla resmen kavruluyor. Portekiz ve İspanya'da ise 1700'den fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ne zaman azalacak? Bugün hava durumu nasıl? İşte merak edilenler..
İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık