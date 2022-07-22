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    • 22.07.2022 16:41
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    Bakan Akar'dan Rus mevkidaşı ile kritik temas

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde tahıl koridoru ve Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı.

    Bakan Akar’dan Rus mevkidaşı ile kritik temas

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul'a gelen Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda Bakan Akar tarafından, Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı. Tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildi.

    Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte o paylaşımlar:

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