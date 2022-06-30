CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'in 'Bağımsız gazetecilik' maskesi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşısında sergilediği hallerle düştü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevinin 3. yılında düzenlediği organizasyonda Ankara havası oynadı.
ÖZLEM GÜRSES İKİ BÜKLÜM OLDU
Programda yer alan gazeteci Özlem Gürses'in Mansur Yavaş karşısındaki halleri ise izleyenlerin eleştirisine sebep oldu.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Özlem Gürses'in Mansur Yavaş'ın sahneden indiği anlarda elini uzatmasıyla öne doğru eğildiği daha sonra Yavaş'ın arkasından alkış çalarak ilerlediği görüldü.
TEPKİ ÇEKTİ: ŞAKŞAKÇILIK
Her fırsatta tarafsız ve bağımsız gazetecilik pozları kesen Özlem Gürses'in hareketleri sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.