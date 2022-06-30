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    • 30.06.2022 21:23
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    Bu şakşakçılık değil mi? Özlem Gürses'in Mansur Yavaş karşısındaki halleri tepki çekti

    Her fırsatta 'bağımsız' gazetecilik naraları atan CHP yandaşı gazeteciler CHP'li siyasiler karşısındaki vücut dili ile adeta 'yandaşlık' dersi veriyor! Bunun son örneği Özlem Gürses'ten geldi. CHP yandaşı Özlem Gürses'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile selamlaşırken girdiği haller ve daha sonra yaptığı alkış hareketi sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.

    takvim.com.tr
    Bu şakşakçılık değil mi?

    CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'in 'Bağımsız gazetecilik' maskesi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşısında sergilediği hallerle düştü.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevinin 3. yılında düzenlediği organizasyonda Ankara havası oynadı.

    ÖZLEM GÜRSES İKİ BÜKLÜM OLDU
    Programda yer alan gazeteci Özlem Gürses'in Mansur Yavaş karşısındaki halleri ise izleyenlerin eleştirisine sebep oldu.

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde Özlem Gürses'in Mansur Yavaş'ın sahneden indiği anlarda elini uzatmasıyla öne doğru eğildiği daha sonra Yavaş'ın arkasından alkış çalarak ilerlediği görüldü.

    TEPKİ ÇEKTİ: ŞAKŞAKÇILIK
    Her fırsatta tarafsız ve bağımsız gazetecilik pozları kesen Özlem Gürses'in hareketleri sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.

        Kullanıcılar Özlem Gürses'sin şakşakçılık yaptığını belirterek 'Neredeyse Mansur Yavaş'ın ayağına kapanacak' ifadeleriyle eleştirdi.

        İşte sosyal medyada yapılan eleştirilerden bazıları;

        GÜRSES ÇİN TRENİ VE GÜLNAZ ŞIRINGA HABERİ İLE ALAY KONUSU OLMUŞTU
        Geçtiğimiz yıl CHP'nin kanalı Halk TV'de program sunan Özlem Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etmişti. Gürses,'Gülnaz Şırınga' isimli bir hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı için darbedildiğini ileri sürerken haberin parodi olduğu ortaya çıktı ve Gürses alay konusu oldu.

        Özlem Gürses'in İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia ettiği ihracat treninin de Çin Korgos'a ulaştığı ortaya çıkmıştı. Özlem Gürses, İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin'e gidemeyeceğini iddia etmiş ve şunları söylemişti:

        "Çine ihracat treni göndermişiz biz. Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.."
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