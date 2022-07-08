Arefe (arife) günü resimli cep telefonu mesajları sözleri 2022! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Arefe günü Whatsapp SMS mesajları!

En güzel, anlamlı, dualı Arefe günü mesajları sözleri 2022! 8 Temmuz Cuma mesajları sözleri günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Annesinin, babasının, arkadaşlarının, dostlarının, sevdiklerinin bu mübarek gününü kutlamak isteyenler Arefe mesajları ve sözlerini sorguluyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden birbirinden güzel ve anlamlı Arefe günü mesajlarını bulabilir, dualı mesajları gönderebilirsiniz. İşte; 8 temmuz Cuma Arefe günü mesajları!
AREFE GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR
- Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
- Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
- Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.
- Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Bugün arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…
- Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.