Arefe günü kuaför ve berberler açık mı? Kurban Bayramı'nda berberler çalışıyor mu? 19-23 Temmuz kuaför ve berberlerin çalışma saatleri!

Arefe gününde kuaför ve berberler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı öncesinde veya bayram süresince kuaför veya berberlere gidecek olan kişiler çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 19 Temmuz arefe günü berberler ve kuaförler açık mı? Kurban Bayramı'nda kuaförler ve berberler çalışıyor mu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar!