Arefe günü yarın marketler açık mı? 19- 23 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2021!

Yarın marketler açık mı? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz- 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 19 Temmuz Pazartesi gününde ise arafe günü yaşanacak. Bayram zamanı en merak edilen konular arasında market çalışma saatleri oldu. Bayram alışverişi yapacaklar veya gerekli ihtiyaçları için markete gidecekler " Arefe günü MİGROS, A101, ŞOK, BİM açık mı? A101, MİGROS, ŞOK, BİM Arife 19-23 Temmuz market çalışma saatleri nasıl? Sorusunun yanıtını merak eder oldu. İşte 2021 bayramda marketlerin güncel çalışma saatleri!
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edecek.
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00
BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00
ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00
MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00
Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.