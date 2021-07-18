Arefe günü yarın marketler açık mı? 19- 23 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2021!

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edecek.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.