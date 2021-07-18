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    • Ekonomi
    • 18.07.2021 16:24
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    • 18.07.2021 16:24
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    Arefe günü yarın marketler açık mı? 19- 23 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2021!

    Arefe günü marketler açık mı? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Bu sene 20 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak edilecek. 19 Temmuz gününde ise arefe günü yaşanacak. Bu da demek oluyor ki pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına gelecek. Bu bağlamda vatandaşlar, gerekli ihtiyaçlarını gidermek için bayramda ve arefe gününde market çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Bayram alışverişini tamamlamak isteyenler, "Yarın MİGROS, A101, ŞOK, BİM açık mı? A101, MİGROS, ŞOK, BİM Arife 19-23 Temmuz market çalışma saatleri nasıl? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2021 arefe ve Kurban Bayramı güncel market çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    Arefe günü yarın marketler açık mı?

    Yarın marketler açık mı? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz- 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 19 Temmuz Pazartesi gününde ise arafe günü yaşanacak. Bayram zamanı en merak edilen konular arasında market çalışma saatleri oldu. Bayram alışverişi yapacaklar veya gerekli ihtiyaçları için markete gidecekler " Arefe günü MİGROS, A101, ŞOK, BİM açık mı? A101, MİGROS, ŞOK, BİM Arife 19-23 Temmuz market çalışma saatleri nasıl? Sorusunun yanıtını merak eder oldu. İşte 2021 bayramda marketlerin güncel çalışma saatleri!

    YARIN A101, MİGROS, ŞOK, BİM AÇIK MI? A101, MİGROS, ŞOK, BİM ARİFE 19-20 TEMMUZ ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yarın açık olması bekleniyor. Marketler genelde 09.00 ila 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

    BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

    Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edecek.

    MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

    BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

    ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

    MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

    Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.
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    Haberler Ekonomi Arefe günü yarın marketler açık mı? 19- 23 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2021!