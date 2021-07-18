diyanet.gov.tr: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 20 Temmuz 2021 Diyanet Kurban Bayramı il il namaz vakitleri! Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu bağlamda, Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'nda her sene olduğu gibi bu sene de en merak edilen konulardan birisi bayram namazı saatleri oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm illerin 2021 bayram namazı saatleri belli oldu. İllerindeki namaz saatlerine göre sabah erkenden namaz kılmak için yola koyulacak olan vatandaşlar "Bayram namazları saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayramı namazında hangi dualar okunur?" Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Haberimizde Kurban Bayramı ibadetleri ve bayram namazı hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte 20 Temmuz 2021 Diyanet Kurban Bayramu il il namaz vakitleri!
Bayram namazı saat kaçta kılıncak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2021 il il bayram namazı saatleri açıklandı. Bayram namazını kılmak için camilere gidecek olan kişiler illerinde namaz saatlerini öğrenmek istiyor. Haberimizde 81 ilin 2021 bayram namazı saatllerine ulaşabilirsiniz. Öte yandan, Müslüman alemi tarafından Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazında okunacak dualar neler? İşte 2021 Diyanet Kurban Bayramı il il namaz vakitleri ve Kurban Bayramı ibadetleri hakkında detaylı bilgiler!
İSTANBUL- ANKARA- İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Kurban Bayramı namazı;
Ankara'da 06.10,
İstanbul'da 06.23,
İzmir'de 06.36,
Çanakkale'de 06.36,
Iğdır'da 05.26'da kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.07
Adıyaman: 05.53
Afyonkarahisar: 06.22