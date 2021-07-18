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    • 18.07.2021 16:06
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    Arefe günü resmi yerler açık mı? 19 Temmuz 2021 PTT, banka, Borsa İstanbul, hastane, noter, eczaneler açık olacak mı?

    19 Temmuz 2021 arefe günü resmi yerler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Vatandaşlar tarafından arefe günü açık olan yerler hakkında araştırmalar son saatlerde hız kazandı. Bilindiği üzere, resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor. Bu nedenle arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Bazı resmi kurumlarda işleri olan kişiler, "19 Temmuz 2021 PTT, bankalar, Borsa İstanbul, hastane, noter, eczaneler açık mı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde konuya ilişkin gerekli tüm bilgileri derledik. İşte Arafe günü açık olan yerler hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    19 Temmuz 2021 PTT, banka, Borsa İstanbul, hastane, noter, eczaneler açık olacak mı?

    19 Temmuz 2021 resmi yerler bugün açık mı? Sorusu gündemde merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere, arefe günlerinde yarım gün çalışma yapılıyor. Bazı resmi kurumlarda işleri olan vatandaşlar PTT, noter, banka, hastane, eczane, Borsa İstanbul gibi şirketlerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu sene 20 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak edilecek. 19 Temmuz gününde ise arefe günü yaşanacak. Peki, arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz 2021 PTT, bankalar, Borsa İstanbul, hastane, noter, eczaneler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler!

    AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

    19 Temmuz 2021 Pazartesi arefe günü idari izin olmasına rağmen arefe gününde banklar yarım gün çalışacaklardır. Öğlene kadar açık olacak bankalarda işleri olan vatandaşlar saat 09:00 ile 12:00 arasında işlerini halledebileceklerdir. Ancak arefe gününün haricinde bankalar Kurban Bayramı süresince yani 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapalı olacaktır.

    AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

    Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma sistemine uyum sağlamaktadır. Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulundurduğundan ve Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmesinden dolayı, sadece resmi tatil döneminde açıktı. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olması beklenmekte.

        AREFE GÜNÜ HASTENELER AÇIK MI?

        Arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gerçekleştirecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek. Arefe gününde Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin ise 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi. Bu durumun yanı sıra 19 Temmuz 2021 Arefe günü hastanelerin acil servisleri saat 12.30'dan sonra da faaliyet gerçekleştirecek.

        NOTERLER PAZARTESİ AÇIK MI?

        Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.

        AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

        19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

        AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

        Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

        Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

        Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
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        Haberler Güncel Arefe günü resmi yerler açık mı? 19 Temmuz 2021 PTT, banka, Borsa İstanbul, hastane, noter, eczaneler açık olacak mı?