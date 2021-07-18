Arefe günü resmi yerler açık mı? 19 Temmuz 2021 PTT, banka, Borsa İstanbul, hastane, noter, eczaneler açık olacak mı?

19 Temmuz 2021 resmi yerler bugün açık mı? Sorusu gündemde merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere, arefe günlerinde yarım gün çalışma yapılıyor. Bazı resmi kurumlarda işleri olan vatandaşlar PTT, noter, banka, hastane, eczane, Borsa İstanbul gibi şirketlerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu sene 20 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak edilecek. 19 Temmuz gününde ise arefe günü yaşanacak. Peki, arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz 2021 PTT, bankalar, Borsa İstanbul, hastane, noter, eczaneler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler!
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
19 Temmuz 2021 Pazartesi arefe günü idari izin olmasına rağmen arefe gününde banklar yarım gün çalışacaklardır. Öğlene kadar açık olacak bankalarda işleri olan vatandaşlar saat 09:00 ile 12:00 arasında işlerini halledebileceklerdir. Ancak arefe gününün haricinde bankalar Kurban Bayramı süresince yani 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapalı olacaktır.
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?
Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma sistemine uyum sağlamaktadır. Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulundurduğundan ve Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmesinden dolayı, sadece resmi tatil döneminde açıktı. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olması beklenmekte.