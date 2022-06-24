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    • Haberler
    • 24.06.2022 16:51
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    • 24.06.2022 16:51
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    LGS, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!

    ÖSYM MEB sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS, LGS sınav ücretleri yattı mı? LGS ve YKS sınavlarına milyonlarca öğrenci giriş yaparken, binlerce öğretmen de sınavda görevli olmuştu. Sınav görev ücretlerinin ne zaman yatacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki; YKS sınav görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!

    takvim.com.tr
    LGS, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!

    YKS, LGS sınav görevli ücretleri yattı mı? 2022 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Sınavlarda görev alan vatandaşlar, sınav görevli ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak bulunuyor ve sınav güvenliğini sağlıyor. Peki, sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    2022 MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

    LGS sınavında 1 milyon 2 bin öğrenciyle birlikte on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. 700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.

    MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

    Bina Yöneticisi: 377 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı: 337 TL

    Salon Başkanı: 327 TL

    Gözetmen: 317 TL

    Yedek Gözetmen: 238 TL

    Engelli Gözetmen: 397 TL

        YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

        ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erdi.

        YKS sınav görevli ücretleri bugün hesaplara yattı.

        YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022

        Sınav binalarında ve salonlarında görev alan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler şöyle:

        Gözetmen 210 TL

        Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.

        Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.

        ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL
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        Haberler Haberler LGS, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!
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