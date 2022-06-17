Karneleri alamayanlar ne yapacak? 17 Haziran Cuma günü karne töreni olacak mı? Karne günü okula geç kalanlar karnelerini nerden alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre karneler bu yıl 17 Haziran 2022 Cuma günü yüz yüze dağıtılacak. Karnesini alamayanlar ne yapacaklarını araştırıyor. Peki 17 Haziran Cuma günü karne töreni olacak mı? Karneleri alamayanlar ne yapacak? Karne günü okula geç kalanlar karnelerini nerden alacak?
17 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARNE TÖRENİ OLACAK MI?
Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Karnelerin dağıtım saati okuldan okula değişmekle birlikte genel itibariyle 8.30 itibariyle verilmeye başlanacak. Karnelerin dağıtımından önce her yıl olduğu gibi küçük bir tören yapılacak.
OKULAR GEÇ GİDENLER, KARNESİNİ ALAMAYANLAR NE YAPACAK?
Karne günü okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler Okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.
E OKUL KARNE NOTLARI NASIL BAKILIR?
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.
İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öte yandan anaokulu ve 1. sınıflar ise 5-9 Eylül'de okula uyum haftasına başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.