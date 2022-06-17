Karneleri alamayanlar ne yapacak? 17 Haziran Cuma günü karne töreni olacak mı? Karne günü okula geç kalanlar karnelerini nerden alacak?

17 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARNE TÖRENİ OLACAK MI?

Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Karnelerin dağıtım saati okuldan okula değişmekle birlikte genel itibariyle 8.30 itibariyle verilmeye başlanacak. Karnelerin dağıtımından önce her yıl olduğu gibi küçük bir tören yapılacak.

OKULAR GEÇ GİDENLER, KARNESİNİ ALAMAYANLAR NE YAPACAK?

Karne günü okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler Okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.