E-karne ne zaman açılacak? meb.gov.tr giriş: Öğrenci karne sorgulama! Karneye nasıl, nereden bakılır?

Karneler yayımlandı mı? E-karne ne zaman açılacak? Karneye nasıl, nereden bakılır? soruları gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulların kapanacağı tarih ve karne dağıtım tarihi duyuruldu. Karnelerini sistem üzerinden görüntülemek isteyen öğrenciler araştırmalara koyuldu. İşte meb.gov.tr giriş Öğrenci karne sorgulama ekranı!
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler karnelerini yüz yüze okullarından alacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül'de çaldı.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arası gerçekleşti.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arası yapıldı.
Karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Yaz tatili de karnelerden hemen sonra başlamış olacak.
E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.