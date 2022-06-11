1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri! KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri

Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum. Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller.

Canım yavrum olağanüstü bir performans göstererek bu notları fazlasıyla hak ettin. Teşekkür ederim.