1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri! KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri
KISA-UZUN KARNE GÖRÜŞLERİ 2022!Okulların kapacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran günü karnelerine kavuşacak. Önlerinde uzun bir yaz tatili onları bekliyor. Son derslerini gören öğrenciler için öğretmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da karne görüşünü yazacak. Karnelerde ders notları ve devamsızlık bilgilerinin yanı sıra öğretmenlerin karne görüşleri de yer alıyor. Bu sayede öğrenciler motive edilmiş oluyor. İşte 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri
11.06.2022 09:55 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:55
Karnelerin dağıtılmasına az bir süre kala öğretmen karne görüşleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kısa, uzun, anlamlı, güzel karne görüşleri gündemde yer alıyor. 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf öğrencileri 2022 yıl sonu karnelerini 17 Haziran Cuma günü alacak. Öğretmenleri karne gününden önce tek tek öğrencilerine karne görüşlerini yazıyor. Bizler de en güzel karne görüşleri için seçeneklere haberimizde yer verdik. İşte 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...