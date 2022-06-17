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    • Sağlık
    • 17.06.2022 08:25
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    • 17.06.2022 08:25
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    Elma çayı faydaları neler? Elma çayı nasıl yapılır, neye iyi gelir?

    Elma her mevsim kolaylıkla ulaşılabilecek meyvelerden biridir. İçinde bol miktarda vitamin bulunan meyve sindirim sistemini düzenlemeye destek olur. Elma çayı taze meyveden yapılabildiği gibi kurutulmuş meyveden de yapılabilir. Her iki tüketimi de vücudun sağlıklı olmasına yardım eder.

    takvim.com.tr
    Elma çayı faydaları neler?

    Elma çayının faydaları şöyledir:

    Kabızlık sorunu yaşayanlar elma çayını içtikleri zaman sorunları ortadan kalkar. Bağırsakların işlevlerini sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine yardım eder. Bağırsak sorunu yaşayanların düzenli olarak elma çayı içmesi gerekir. Böylece kısa sürede dışkılama sorunu ortadan kalkar.

    Göz sağlığını korumak isteyenler bol miktarda meyve ve sebze tüketmelidir. Meyve ve sebze tüketiminin yanında meyve çayları da içilebilir. Elma çayı gözleri korur. Gözlerin daha sağlıklı görmesine yardım eder. Gözde problem yaşayanların sorunlarına çözüm olabilir.

    Sindirim sorunu yaşanması midede olumsuz etkiler yaratır. Yemeklerin vermiş olduğu hazımsızlık sorunlarında elma çayından destek alınabilir. Böylece midedeki şişkinlik sorunları da yok olur.

    Grip ve diğer enfeksiyonlarda öksürük oluşabilir. Öksürüğün oluşma sebeplerinden bir tanesi boğazda balgamın birikmesidir. Balgam sorunu yaşayanlar çayı içtiklerinde boğazları rahatlar. Balgamdan kaynaklı öksürük yok olur.

    Kalp sağlığı erkekleri ve kadınları etkileyen durumdur. Kalp sorunlarını engellemek için elma meyvesinin çayı yapılıp içilebilir. Sadece kalp sağılığı için değil aynı zamanda damar hastalıklarının tedavi edilmesinde de oldukça etkilidir. Dolaşım sisteminin daha sağlıklı kılar.

    Kan şekerinin düşmesi ve yükselmesi durumlarında çaydan destek alındığında kan şekeri eski haline gelir. Kan şekerini düzenleyen elma çayı kullananların kendini daha iyi hissettirir.

        Elma Çayı Nasıl Yapılır?

        Elma çayı yapımı farklı şekillerde gerçekleşebilir. Çay içine elma ile birlikte farklı meyveler de eklenebilir. Aroma katmak isteyenler farklı meyvelerle birlikte değişik tatlar oluşturabilir. Elmadan çay yapmak isteyenler meyvenin kabuklarını kaynatıp suyunu çay olarak içebilir. Bununla birlikte elmanın kendisini de yemek isteyenler çayın içine meyve ekleyebilir. Sadece taze meyveden değil aynı zamanda kuru elmadan da çay yapmak mümkündür. Kurtulmuş elmalar sıcak su içinde kaynatıldıktan sonra dinlendirilir. Ardından lezzetli ve tazeliğini koruyan çaylar hazır hale gelir. Çayın içine tarçın, vb. gibi tat veren başka besinler de eklenebilir.

        Elma Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Elma çayı yemeklerden önce ya da yemeklerden sonra tüketilebilir. Günde iki ile üç bardak arası elma çayı tüketimi idealdir. Vücudun su ihtiyacının karşılanmasına destek olan çay gerekli minerallerin ve vitaminlerin karşılanmasına da yardım eder.

        Elma Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

        Elma çayı içeriği vitaminlerin birçok türünden meydana gelir. İçinde A ve C vitamini bol miktarda bulunur. Göz sağlığına önem verenler A vitamin içerikli besinler tüketmelidir. Elma çayının içinde bulunan vitaminlerden bir diğeri ise D vitaminidir. D vitamini kemik ve kas gelişimini destekler. Sağlıklı kemik yapısına sahip olmak isteyenler çayı içebilir. C vitamini hastalıklardan korurken destekleyici olan E vitamini ise sistemlerin daha iyi çalışmasına yardım eder. Birçok bitkide olan potasyum ve kalsiyum mineralini de içeren bitki kış mevsimlerinde koruyucu ve pratik yapısıyla kışların daha kolay geçmesini sağlar.
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