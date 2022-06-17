KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye güzel sözler Whatsap, Facebook, Twitter

EN GÜZEL, ANLAMLI, KISA, KOMİK KARNE TEBRİK MESAJLARI-SÖZLERİ

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım

Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.