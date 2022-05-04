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    • Haberler
    • 04.05.2022 08:00
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    • 04.05.2022 08:00
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    Türk bayraklı, dini, hadisli eşe, dosta, sevgiliye, arkadaşa, SMS ile Bayram mesajı gönder KOPYALA-YAPIŞTIR! 🧧 FARKLI, DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ

    EN GÜZEL, DUALI, RESİMLİ, FARKLI, ANLAMLI, HADİSLİ RAMAZAM BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ! Bayram heyecanı tüm evleri sardı. 11 Ayın Sultanı Ramazan sona ererken heyecanla beklenen Ramazan Bayramı da geldi çattı. Bu önemli günde çevresinde bulunanlara SMS, Whatsapp, sosyal medya yolu ile bayram mesajı göndermek isteyenler harekete geçti. İşte 3 Mayıs Türk bayraklı, dini eşe, dosta, sevgiliye, arkadaşa, SMS ile Bayram mesajı gönder KOPYALA-YAPIŞTIR! FARKLI, DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ....

    DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ 🧧

    DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ 2022! 11 Ayın Sultanı Ramazan sona ererken milyonlarca müslümanı bu kez bayram heyecanı sardı. Evlerde bayram hazırlıkları devam ederken bir yandan da bayrama özel kutlama mesajları, sözleri merak ediliyor. Vatandaşlar telefondan SMS, Whatsapp ile sevdiklerinin bayramını kutlamak için can atıyor. Haberimizde hem resimli hem resimsiz, duygusal, güzel, yeni, anlamlı, hadisli, dualı bayram mesajlarına ulaşabilirisiniz. Kopyala yapıştır yapmanız yeterli! İşte 3 Mayıs Türk bayraklı, dini eşe, dosta, sevgiliye, arkadaşa, SMS ile Bayram mesajları...

    ANLAMLI, GÜZEL, YENİ, HADİSLİ, DUALI, AYETLİ BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2022

    Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

    Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

    Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

    Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

    Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

    Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

    Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı çoğaltan, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.

    Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

    Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

    Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

    Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

    Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

    Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diler herkesin bayramının huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun...

    Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

        Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

        Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

        Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

        EŞE,DOSTA, ARKADAŞA, AKRABAYA BAYRAM KUTLAMA MESAJLARI-SÖZLERİ

        Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

        Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.

        Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

        Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara.

        Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah'a binlerce kez şükürler olsun.

        Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım

        Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

        Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz

        Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

        Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayramınız mübarek olsun.

        Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

        Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

        FARKLI, DEĞİŞİK BAYRAM MESAJLARI GÜNCEL

        Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

        Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…

        Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

        Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

        Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
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        Haberler Haberler Türk bayraklı, dini, hadisli eşe, dosta, sevgiliye, arkadaşa, SMS ile Bayram mesajı gönder KOPYALA-YAPIŞTIR! 🧧 FARKLI, DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ
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