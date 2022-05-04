Fitre 2022 ne kadar? 👐Fitre ne zaman verilecek, Ramazan Bayramı süresince verilmeli mi? 🙏Fitre kimlere verilir, hesaplama nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyası bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da fıtır sadakası diğer adıyla fitre hakkında bilgileri edinmek istiyor. İşte Müslüman alemini yakından ilgilendiren fıtır sadakasına ilişkin tüm bilgiler...
FİTRE 2022 NE KADAR?
Ramazan 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine maddi durumu iyi olanlar tarafından fitre veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2022 yılı için fitre bedelini asgari 40 TL olarak duyurudu. Erbaş, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır" dedi.
FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Bir diğer adıyla fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması uygun görülür.
Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Fitre verilmesi uygun görülmeyen kişiler:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara