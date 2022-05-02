2,3,4 Mayıs alışveriş merkezleri açık mı? 🎊BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? 2022 Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler!

Ramazan Bayramı geldi çattı. Bu yıl bayramın müjdeleyicisi olan Arefe 1 Mayıs Pazar günü eda ediliyor. Bayramın ilk günü de 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. Bayramda ailece vakit geçirmek isteyenler kendilerini dışarı atacak. Özellikle alışveriş merkezlerinin tıka basa dolu olması bekleniyor. Peki BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? 2,3,4 Mayıs alışveriş merkezleri açık mı? Marketler, eczaneler, hastaneler, kargolar, PTT, bankalar, noterler, adliyeler, vergi daireleri bayram boyunca açık olacak mı? İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler!
🎊BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?
Alışveriş merkezleri genel olarak 10:00- 22:00 saatler arasında açıktır. Vatandaşlar bu saatler arasında AVM'e gidebilirler. Bayram için ise henüz bir açıklama gelmedi. Ramazan Bayramı çalışma saatlerine yönelik güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Ödemeleri veya işlemleri bayram dönemine gelen kişiler için bugün son gün. Resmi tatillerde bankaların kapalı olacak olması nedeniyle 29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar işlem yapmayanlar bir sonraki mesai günü 5 Mayıs 2022 Perşembe gününü beklemek zorunda olacaklar.
Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.
BAYRAMDA BORSALAR AÇIK MI?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta kutlanacak. 2, 3, 4 Mayıs'ta bayram tatili yapılacak. Resmi tatil olduğu için borsalar da pazartesi, salı, çarşamba kapalı olacak. Perşembe günü ise işlemler yapılabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Ramazan Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
2, 3, 4 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.
RAMAZAN BAYRAMINDA MARKETLER AÇIK MI 2022?
Bu bayram herhangi bir yasak veya kısıtlama olmadığı için marketler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Öte yandan zincir marketler kendi çalışma saatlerini kendileri belirleyecek.