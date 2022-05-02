2,3,4 Mayıs alışveriş merkezleri açık mı? 🎊BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? 2022 Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler!

🎊BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri genel olarak 10:00- 22:00 saatler arasında açıktır. Vatandaşlar bu saatler arasında AVM'e gidebilirler. Bayram için ise henüz bir açıklama gelmedi. Ramazan Bayramı çalışma saatlerine yönelik güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Ödemeleri veya işlemleri bayram dönemine gelen kişiler için bugün son gün. Resmi tatillerde bankaların kapalı olacak olması nedeniyle 29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar işlem yapmayanlar bir sonraki mesai günü 5 Mayıs 2022 Perşembe gününü beklemek zorunda olacaklar.

Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.