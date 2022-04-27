2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022?

Tüm illerden milyonlarca vatandaş bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her sene bayramlarda ücretsiz olarak kullanılabilen toplu taşımalarla ilgili bu yıl için de açıklama yapılması merakla bekleniyordu ve açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplu taşımaların 2022 Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olup olmadığı netleşti. Peki 2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı?
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?
2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı için toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Kararla, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.
ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR 2022
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.