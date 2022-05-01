Ramazan ayı, orucu ne zaman bitiyor? 1 Mayıs bugün Arefe mi? 2022 Arife günü bugün mü idrak edilecek?

Bugün Arefe mi? 2022 Arefe günü ne zaman idrak edilecek? Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan ayı, orucu ne vakit bitiyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Müslüman alemi amacıyla büyük ehemmiyet taşıyan Ramazan ayı sona ererken bir yandan da Arefe günü ile alakalı incelemeler sürat kazandı.
BUGÜN AREFE Mİ, 2022 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
2022 yılı Arefe günü 1 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Özel sektörde Pazar günü çalışanlar yarım gün idari izinli sayılacak. Yani Arefe günleri yarım gün resmi tatil oluyor.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba