Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala Arefe günü mesajları 2022 araştırmalarını hızlandırdı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir süre kalmışken Arefe gününde bol bol ibadet edecek olan İslam dünyası bir yandan da sevdiklerine bu özel günü hatırlatmak ve onları da ibadete davet etmek istiyor. Bu noktada Arefe gününe özel sosyal medyada paylaşılacak, mesaj olarak gönderilecek Arefe günü mesajları merak ediliyor. Whatsapp, SMS en güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Arefe günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor.
EN GÜZEL VE ANLAMLI AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2022
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve arefe gününüz mübarek olsun.
Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.
Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.