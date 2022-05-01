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    • Haberler
    • 01.05.2022 17:20
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    • 01.05.2022 17:20
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    1 Mayıs Arife günü kaç ihlas okunur? Arefe günü hangi tesbihler, zikirler, esmalar çekilir? BU GECE ÖNEMLİ! Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler!

    Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az bir vakit kaldı, bolluk ve bereket ayı Ramazan sona ererken Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler Müslüman kişilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Yarın Arefe günü idrak edilecek ve bol bol ibadet edecek olan İslam dünyası kusur ve sorunlar yapmamak adına çoğu bulguyu öğrenmek istiyor ve bilhassa yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki Arefe günü hangi tesbihler, zikirler, esmalar çekilir? Arefe günü kaç ihlas okunur?

    takvim.com.tr
    Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler!

    Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az bir zaman kaldı, bolluk ve bereket ayı Ramazan sona ererken Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler Müslüman vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Yarın Arefe günü idrak edilecek ve bol bol ibadet edecek olan İslam dünyası eksiklik ve hatalar yapmamak adına birçok bilgiyi öğrenmek istiyor ve özellikle yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki Arefe günü hangi tesbihler, zikirler, esmalar çekilir? Arefe günü kaç ihlas okunur?

    AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

    Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

    "La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

    "Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

    "Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

    AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?

    Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

        Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

        1. İhlâs Suresi

        2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

        3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

        4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

        Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

        "Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

        AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

        Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

        Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

        Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

        Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

        AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

        Arefe gününde İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır; "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

        Yine bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır. Bununla ilgili olarak başka bir Hadis-i şerife göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

        Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
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        Haberler Haberler 1 Mayıs Arife günü kaç ihlas okunur? Arefe günü hangi tesbihler, zikirler, esmalar çekilir? BU GECE ÖNEMLİ! Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler!
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