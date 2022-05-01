Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az bir zaman kaldı, bolluk ve bereket ayı Ramazan sona ererken Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler Müslüman vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Yarın Arefe günü idrak edilecek ve bol bol ibadet edecek olan İslam dünyası eksiklik ve hatalar yapmamak adına birçok bilgiyi öğrenmek istiyor ve özellikle yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki Arefe günü hangi tesbihler, zikirler, esmalar çekilir? Arefe günü kaç ihlas okunur?
AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:
"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."
"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."
"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.
AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?
Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.