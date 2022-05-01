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    • Haberler
    • 01.05.2022 17:20
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    • 01.05.2022 17:20
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    Tesbih namazında hangi sureler okunur? Arefe gününde kılınan tesbih namazının fazileti nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? OLDUKÇA ELZEM!

    Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Arefe gününde kılınan tesbih namazının fazileti nedir? Tesbih namazında hangi sureler okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Ömrü yaşamı bulunca bir kez de olsa kılınması önerilen, fazileti büyük olan tesbih namazı yarın Arefe gününde kılınacak ve çeşitli veriler haberimizin bünyesinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    İslam dünyası tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Arefe gününde kılınan tesbih namazının fazileti nedir sorularına yanıt arıyor. Yarın Arefe günü idrak edilecek ve tüm illerden vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek istedikleri için kılınacak tesbih namazı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Nafile namazlarından biri olan ve Arefe günü de milyonlarca kişi tarafından kılınan tesbih namazında hangi sureler okunur?

    TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

    Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

        Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
        Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

        AREFE GÜNÜNDE KILINAN TESBİH NAMAZI FAZİLETİ NEDİR?

        Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
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