1 Mayıs Arife günü kaç ihlas okunur? Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler! Arefe günü hangi tesbihler, zikirler, esmalar çekilir? BU GECE ÖNEMLİ!

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?



Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ



Arefe gününde İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır; "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Yine bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır. Bununla ilgili olarak başka bir Hadis-i şerife göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.