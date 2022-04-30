Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler! Arefe günü hangi tesbihler, zikirler, esmalar çekilir? Arefe günü kaç ihlas okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi bir Ramazan ayını daha uğurlamanın ve Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını, mutluluğunu yaşarken yarın idrak edilecek olan Arefe günü ibadetleri ile ilgili pek çok bilgiyi de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:
"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."
"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."
"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.
AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?
Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.