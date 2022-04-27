Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi? Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır?

İslam dünyası mübarek günü idrak ederken bir yandan da Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır? Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi sorularına yanıt arıyor. Kutsal kitabımızın indirilmeye başlandığı gece oldukça önemli ve faziletleri de büyüktür. Bugünü bol bol ibadetlerle, dualarla ve tövbelerle geçirecek olan Müslüman aleminin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilen mübarek Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir?
KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLI MIDIR?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette iner, Kuran okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).