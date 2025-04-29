Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu? 29 Nisan Bir Gece Masalı yeni bölüm var mı?

Her hafta atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in paylaştığı başarılı yapım sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.
(atv)
Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu?
ATV yayın akışına göre bu akşam Bir Gece Masalı'nın 30. bölümü ekrana gelecek.
(atv)
29 Nisan Salı atv yayın akışı nasıl?
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası (CANLI)
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Bir Gece Masalı (30. Bölüm)
00:20 – Kuruluş Osman (189. Bölüm)
03:00 – Sustalı Ceylan (4. Bölüm)
05:50 – Hercai