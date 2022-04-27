Kadir Gecesi’nde adetli kadınlar ne yapmalı, nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi’nde hayızlı kadın ne yapar, Kadir Suresi okunur mu?

Müslüman vatandaşlar Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar ne yapmalı, nasıl ibadet etmeli sorusuna yanıt arıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27'inci gününde yani 26 Nisan yarın idrak edilecek ve ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Adet dönemi bu güne denk gelen kadınlar ise ibadet edip edemeyeceklerini merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Peki Kadir Gecesi'nde hayızlı kadın ne yapar, Kadir Suresi okunur mu?
ADETLİ (HAYIZ) KADIN TESBİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?
Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.
Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.
ADETLİ KADIN FATİHA OKUYABİLİR Mİ?
Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.