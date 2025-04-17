SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Sustalı Ceylan bu akşam var mı? Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün?

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan başarılı dizi Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri "Bu akşam Sustalı Ceylan var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki derin hikayesiyle dikkat çeken Sustalı Ceylan dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Dizinin yeni bölümü hangi gün?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:24
Sustalı Ceylan bu akşam var mı? Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan başarılı dizi Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri "Bu akşam Sustalı Ceylan var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yayın akışına ilişkin detaylar...

ATVATV

Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün?

Dizi, her hafta Cuma akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Bu haftaki yeni bölüm, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

ATVATV

Sustalı Ceylan bu akşam var mı?

Bu akşam saat 01:20'de dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

ATVATV

17 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

  1. 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  2. 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  3. 13:00 – ATV Gün Ortası
  4. 14:00 – Mutfak Bahane
  5. 16:00 – Esra Erol'da
  6. 19:00 – ATV Ana Haber
  7. 20:00 – Başka Bir Gün (Final bölümü)
  8. 00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  9. 01:20 – Sustalı Ceylan (Tekrar)
  10. 04:00 – Hercai (Tekrar)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar: Coğrafyanın kaderini değiştirecek
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü
Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!
Başkan Erdoğan’dan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki: Vicdan yokluğudur | Kayyum çıkışı | Sırrı Süreyya Önder mesajı
İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı
Şam-Abu Dabi arasında 4 sefer! Diktatör Esad için servet operasyonu: Kilit isim Yaşar İbrahim
Müge Anlı gözyaşları içinde duyurdu: 7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında
DEM Parti’den açıklama geldi! İmralı Heyeti - Adalet Bakanlığı görüşmesine Sırrı Süreyya Önder ertelemesi
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...