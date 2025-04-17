Sustalı Ceylan bu akşam var mı? Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün?

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan başarılı dizi Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri "Bu akşam Sustalı Ceylan var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yayın akışına ilişkin detaylar...
ATV
Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün?
Dizi, her hafta Cuma akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Bu haftaki yeni bölüm, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
ATV
Sustalı Ceylan bu akşam var mı?
Bu akşam saat 01:20'de dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.