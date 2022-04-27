Kadir Gecesi alametleri neler? 🙌Kadir Gecesi'nin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? 🙏Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur, görünür?

Müslüman alemi Ramazan ayını idrak ederken bir yandan da Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur, görünür sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olduğu için İslamiyet'te önemi çok büyük olan bu özel gecede neler yaşandığı merak konusu oluyor. Kadir Gecesi'nin önemi ve hangi ibadetlerin yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri öğrenmek ve uygulamak isteyen tüm illerden vatandaşlar yanlışlık yapmamak adına doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Konuya dair tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik, inceleyerek bilgi sahibi olabilir ibadetlerinizi doğru şekilde yerine getirebilirsiniz.
KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELER?
Kadir Gecesinin olduğunu anlamak için âlimler birtakım görüşlerde birleşmişlerdir. Buna göre Kadir Gecesinde:
Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur.
Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.
Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor:
Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.
KADİR GECESİ'NDE GÖKYÜZÜ NASIL OLUR?
Bununla beraber Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi'nin bâzı alâmetlerini bildirmiştir: O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar. Kadir Gecesi, içerisinde Kur'ân-ı Kerîm indirilen mübârek gecedir.