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    • Ekonomi
    • 26.04.2022 13:04
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    • 26.04.2022 13:19
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    Otobüs bilet fiyatları 2022 ne kadar? Şehirler arası otobüs bileti kaç TL'den satılıyor? 🚌Pamukkale, Kamil Koç, Metro...

    Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde yoğun bir şekilde Otobüs bilet fiyatları 2022 ne kadar? Şehirler arası otobüs bileti kaç TL'den satılıyor sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Özellikle 2022 yılı Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala tatil planları yapanlar uzun yol için otobüs bileti almak istiyor ve bütçelerine göre planlama yapmak istedikleri için biletlerin ne kadara satıldığını öğrenmek istiyor. Gidilecek şehir mesafesi ve Pamukkale, Kamil Koç, Metro gibi firmalara göre bilet fiyatları farklılık gösteriyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Otobüs bilet fiyatları 2022 ne kadar?

    Otobüs bilet fiyatları 2022 ne kadar? Şehirler arası otobüs bileti kaç TL'den satılıyor? 🚌Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm otobüs fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ramazan Bayramı öncesinde en merak edilen ve konular arasında uzun otobüs yolculuklarına çıkacakların ödeyecekleri bilet fiyatları yer alıyor. İşte güncel bilgiler...

    OTOBÜS BİLET FİYATLARI 2022 NE KADAR?

    Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım bazı hatlarda uçak biletinin otobüsten daha ucuz olduğunu söyledi. Yıldırım geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

    Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değil" diye konuştu.

    PAMUKKALE OTOBÜS FİYATLARI

    İstanbul-Ankara Otobüs Bileti Fiyatı: 319 lira
    İstanbul-Kütahya Otobüs Bileti Fiyatı: 199 lira
    İstanbul-İzmir Otobüs Bileti Fiyatı: 340 lira
    İstanbul-Balıkesir Otobüs Bileti Fiyatı: 199 lira

        KAMİL KOÇ OTOBÜS FİYATLARI

        İstanbul-İzmir Otobüs Bileti Fiyatı: 350 lira
        İstanbul-Sinop Otobüs Bileti Fiyatı: 350 lira
        İstanbul-Giresun Otobüs Bileti Fiyatı: 450 lira
        İstanbul-Sivas Otobüs Bileti Fiyatı: 500 lira
        İstanbul-Kastamonu Otobüs Bileti Fiyatı: 280 lira
        İstanbul-Balıkesir Otobüs Bileti Fiyatı: 200 lira
        İstanbul-Kütahya Otobüs Bileti Fiyatı: 200 lira
        İstanbul-Nevşehir Otobüs Bileti Fiyatı: 400 lira
        İstanbul-Ankara Otobüs Bileti Fiyatı: 319 lira

        METRO TURİZM OTOBÜS BİLET FİYATLARI

        İstanbul-Ankara Otobüs Bileti Fiyatı: 250 lira
        İstanbul-İzmir Otobüs Bileti Fiyatı: 350 lira
        İstanbul-Sivas Otobüs Bileti Fiyatı: 500 lira
        İstanbul-Giresun Otobüs Bileti Fiyatı: 390 lira
        İstanbul-Sinop Otobüs Bileti Fiyatı: 370 lira

        İstanbul-Kastamonu Otobüs Bileti Fiyatı: 270 lira
        İstanbul-Bitlis Otobüs Bileti Fiyatı: 600 lira
        İstanbul-Balıkesir Otobüs Bileti Fiyatı: 200 lira
        İstanbul-Kütahya Otobüs Bileti Fiyatı: 180 lira
        İstanbul-Nevşehir Otobüs Bileti Fiyatı: 450 lira
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        Haberler Ekonomi Otobüs bilet fiyatları 2022 ne kadar? Şehirler arası otobüs bileti kaç TL'den satılıyor? 🚌Pamukkale, Kamil Koç, Metro...
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