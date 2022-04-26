Otobüs bilet fiyatları 2022 ne kadar? Şehirler arası otobüs bileti kaç TL'den satılıyor? 🚌Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm otobüs fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ramazan Bayramı öncesinde en merak edilen ve konular arasında uzun otobüs yolculuklarına çıkacakların ödeyecekleri bilet fiyatları yer alıyor. İşte güncel bilgiler...
OTOBÜS BİLET FİYATLARI 2022 NE KADAR?
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım bazı hatlarda uçak biletinin otobüsten daha ucuz olduğunu söyledi. Yıldırım geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.
Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değil" diye konuştu.
PAMUKKALE OTOBÜS FİYATLARI
İstanbul-Ankara Otobüs Bileti Fiyatı: 319 lira
İstanbul-Kütahya Otobüs Bileti Fiyatı: 199 lira
İstanbul-İzmir Otobüs Bileti Fiyatı: 340 lira
İstanbul-Balıkesir Otobüs Bileti Fiyatı: 199 lira