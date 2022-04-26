Otobüs bilet fiyatları 2022 ne kadar? Şehirler arası otobüs bileti kaç TL'den satılıyor? 🚌Pamukkale, Kamil Koç, Metro...

Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değil" diye konuştu.

PAMUKKALE OTOBÜS FİYATLARI

İstanbul-Ankara Otobüs Bileti Fiyatı: 319 lira

İstanbul-Kütahya Otobüs Bileti Fiyatı: 199 lira

İstanbul-İzmir Otobüs Bileti Fiyatı: 340 lira

İstanbul-Balıkesir Otobüs Bileti Fiyatı: 199 lira