Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig maç takvimi

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı! Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes, sahasında Yukatel Merkezefendi'yi ağırlıyor. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı! Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes, sahasında Yukatel Merkezefendi'yi ağırlıyor. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.
Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket arasında oynanacak kritik karşılaşma, 18 Nisan 2025 Cuma günü (bugün) saat 18.00'de başlayacak.
Mücadele, Beinsports Haber ve Beinsports 5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
BASKETBOL SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ NASIL?
18 Nisan 2025 - Cuma
19 Nisan 2025 - Cumartesi
20 Nisan 2025 - Pazar
21 Nisan 2025 - Pazartesi