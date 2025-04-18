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Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig maç takvimi

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı! Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes, sahasında Yukatel Merkezefendi'yi ağırlıyor. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte maça ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:08
Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig maç takvimi

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Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı! Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes, sahasında Yukatel Merkezefendi'yi ağırlıyor. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.

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Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket arasında oynanacak kritik karşılaşma, 18 Nisan 2025 Cuma günü (bugün) saat 18.00'de başlayacak.

Mücadele, Beinsports Haber ve Beinsports 5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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BASKETBOL SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ NASIL?

18 Nisan 2025 - Cuma

  1. 🕕 18:00 | Anadolu Efes 🆚 Yukatel Merkezefendi Bld.
  2. 🕤 20:30 | Fenerbahçe Beko 🆚 Bahçeşehir Koleji

19 Nisan 2025 - Cumartesi

  1. 🕞 15:30 | Bursaspor Yörsan 🆚 Onvo Büyükçekmece Basket
  2. 🕕 18:00 | Manisa Basket Divissa 🆚 Karşıyaka
  3. 🕤 20:30 | Darüşşafaka Lassa 🆚 Galatasaray

20 Nisan 2025 - Pazar

  1. 🕐 13:00 | Mersin Spor 🆚 Semt77 Yalovaspor
  2. 🕞 15:30 | Aliağa Petkimspor 🆚 Beşiktaş Fibabanka

21 Nisan 2025 - Pazartesi

  1. 🕖 19:00 | Türk Telekom 🆚 Tofaş