26 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan maske kararı son dakika! Okullarda maske yasağı kalktı mı? Kapalı alan, toplu taşıma, AVM, okullarda maske zorunluluğu bitti mi?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, 'Maske yasağı kalktı mı Okullarda, AVM'lerde, otobüs, metro, metrobüslerde maske yasağı kalkacak mı?' sorularına yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler haberimizde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 12.00'de başladı.
AÇIKLAMAYI BAKAN KOCA YAPMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.
"HAYIRLI KARARLAR"
Bakan Koca dün yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerine yer verdi.
BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.