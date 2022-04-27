İnşirah Suresi ne için okunur? İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! İnşirah Suresi okumak neye iyi gelir?

Müslüman vatandaşlar İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı hakkında bilgi edinmek istiyor ve araştırmalarını hızlandırıyor. Kur'an-ı Kerim'in 94'üncü suresi olan, 8 ayetten oluşan ve Mekke'de indirildiğine inanılan İnşirah Suresi ne için okunur? İnşirah Suresi okumak neye iyi gelir? Kadir Gecesi'ne sadece saatler kalmışken ve bol bol ibadetler bu özel gecede gerçekleştirilecekken dilek ve istekleri için eller semaya yükselecek. En çok merak edilen sureler arasında yer alan İnşirah Suresi hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
İNŞİRAH SURESİ OKUMAK NEYE İYİ GELİR?
Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.
– Okuyanın rızkı bollaşır.
– Fakirlikten kurtulur.
– Elem ve kederden korur.
– Stres ve bunalımları giderir.
– Tembellikten korur.
– Kalp sıkıntısını giderir
– Kalp sıkıntısını giderir.
– Sinir bozukluğunu giderir.
– Hafızayı güçlendirir.
– Okuyanın dileği gerçekleştirir.
– Yüz defa okuyunca şerden ve kötülükten korur.
– Nefes darlığını giderir.
– Okuyanın işleri kolaylaşır. (Allah'ın izniyle…)