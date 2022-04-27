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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:55
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    • 27.04.2022 08:55
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    İnşirah Suresi ne için okunur? İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! İnşirah Suresi okumak neye iyi gelir?

    İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! İnşirah Suresi ne için okunur? İnşirah Suresi okumak neye iyi gelir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam alemi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında bol bol ibadet ediyor ve İnşirah Suresi'ni okumak isteyenler hata yapmamak adına bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İnşirah Suresi ne için okunur?

    Müslüman vatandaşlar İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı hakkında bilgi edinmek istiyor ve araştırmalarını hızlandırıyor. Kur'an-ı Kerim'in 94'üncü suresi olan, 8 ayetten oluşan ve Mekke'de indirildiğine inanılan İnşirah Suresi ne için okunur? İnşirah Suresi okumak neye iyi gelir? Kadir Gecesi'ne sadece saatler kalmışken ve bol bol ibadetler bu özel gecede gerçekleştirilecekken dilek ve istekleri için eller semaya yükselecek. En çok merak edilen sureler arasında yer alan İnşirah Suresi hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    İNŞİRAH SURESİ OKUMAK NEYE İYİ GELİR?

    Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

    – Okuyanın rızkı bollaşır.
    – Fakirlikten kurtulur.
    – Elem ve kederden korur.
    – Stres ve bunalımları giderir.
    – Tembellikten korur.
    – Kalp sıkıntısını giderir

    – Kalp sıkıntısını giderir.
    – Sinir bozukluğunu giderir.
    – Hafızayı güçlendirir.
    – Okuyanın dileği gerçekleştirir.
    – Yüz defa okuyunca şerden ve kötülükten korur.
    – Nefes darlığını giderir.
    – Okuyanın işleri kolaylaşır. (Allah'ın izniyle…)

        İç sıkıntısı yaşayanlar, bunalanlar, daralan kişiler, yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi her gün 70 kez okumaya devam etmelidir.

        Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir.

        5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerden rızıklandırılacakları belirtilmektedir.

        İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        Elem neşrah leke sadrek

        Ve vada'na 'anke vizreke

        Elleziy enkada zahreke

        Ve refa'na leke zikreke

        Feinne me'al'usri yüsren

        İnne me'al'usri yüsren

        Feiza ferağte fensab

        Ve ila rabbike ferğab

        İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        Senin için bağrını açmadık mı?

        İndirmedik mi senden o yükünü?

        O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

        Senin şanını yüceltmedik mi?

        Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

        Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

        O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

        Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
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