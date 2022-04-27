🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde? 🙏Kuranda kaç secde var nasıl kılınır? Diyanet tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır?

Müslüman alemi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken 🙏Kuranda kaç secde var nasıl kılınır? 🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Ramazan ayının 27'inci gecesinde bin aydan daha hayırlı olan, kutsal kitabimiz Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi idrak edilecek ve bol bol ibadet edecek, elleri semaya yükselecek olan İslam dünyası tilavet secdesi ile ilgili tüm bilgileri merak etmeye başladı. Peki Diyanet tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi ne zaman yapılır?
KURANDA KAÇ SECDE VAR? 14 SECDE AYETLER HANGİ CÜZLERDE?
Secde ayetleri: Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir:
A'râf suresinin 206;
Ra'd suresinin 15,
Nahl suresinin 49,
İsra suresinin 107,
Meryem suresinin 58,
Hac suresinin 18,
Sâd suresinin 24,
Furkan suresinin 60
Neml suresinin 25,
Secde suresinin 15,