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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:53
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    • 27.04.2022 08:53
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    🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde? 🙏Kuranda kaç secde var nasıl kılınır? Diyanet tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır?

    🙏Kuranda kaç secde var nasıl kılınır? 🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde? Diyanet tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi durumunda yapılan secde tilavet secdesidir. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar tilavet secdesi ile ilgili tüm bilgileri öğrenmek istiyor, detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde?

    Müslüman alemi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken 🙏Kuranda kaç secde var nasıl kılınır? 🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Ramazan ayının 27'inci gecesinde bin aydan daha hayırlı olan, kutsal kitabimiz Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi idrak edilecek ve bol bol ibadet edecek, elleri semaya yükselecek olan İslam dünyası tilavet secdesi ile ilgili tüm bilgileri merak etmeye başladı. Peki Diyanet tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi ne zaman yapılır?

    KURANDA KAÇ SECDE VAR? 14 SECDE AYETLER HANGİ CÜZLERDE?

    Secde ayetleri: Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir:

    A'râf suresinin 206;

    Ra'd suresinin 15,

    Nahl suresinin 49,

    İsra suresinin 107,

    Meryem suresinin 58,

    Hac suresinin 18,

    Sâd suresinin 24,

    Furkan suresinin 60

    Neml suresinin 25,

    Secde suresinin 15,

        Fussılet suresinin 37,

        Necm suresinin 62,

        İnşikâk suresinin 21,

        Alak suresinin 19'uncu .ayetidir.

        TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

        Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

        Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 147).

        Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

        Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

        Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, s. 183).
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        Haberler Haberler 🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde? 🙏Kuranda kaç secde var nasıl kılınır? Diyanet tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır?
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