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    • Haberler
    • 21.04.2022 21:37
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    • 21.04.2022 21:40
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    Bayram tatili kaç gün? 🔊2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler? Ramazan Bayramı'nda bu yıl kaç gün tatil yapılacak?

    Tüm illerden vatandaşlar Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler sorularına sıklıkla yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala hem çalışanlar hem de öğrenciler kaç gün tatil yapacaklarını öğrenmek ve buna göre planlarını yapmak istiyor. Hafta sonu mu yoksa hafta içine mi denk geldiği, hangi tarihlerde idrak edileceği merak ediliyor. Peki 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler? Ramazan Bayramı'nda bu yıl kaç gün tatil yapılacak?

    takvim.com.tr
    Bayram tatili kaç gün?

    Bayram tatili kaç gün? 🔊2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler? Ramazan Bayramı'nda bu yıl kaç gün tatil yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından Ramazan Bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve kaç gün tatil yapacaklarını merak edenler bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

    RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

    Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

        Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.
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