Bayram tatili kaç gün? 🔊2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler? Ramazan Bayramı'nda bu yıl kaç gün tatil yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından Ramazan Bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve kaç gün tatil yapacaklarını merak edenler bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.