Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilotun sağlık durumu nasıl?
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda solo eğitim uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçağı, iniş sırasında pist dışına çıkarak kaza kırıma uğradı.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda meydana gelen olayda, solo eğitim uçuşu yapan eğitim uçağı inişe geçtiği esnada pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine havalimanı bünyesindeki ARFF ve ilgili ekipler hızla olay yerine intikal etti.
ÖĞRENCİ PİLOT YARA ALMADI, UÇUŞ TRAFİĞİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR
Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede olayın ardından yürütülen çalışmalara dair şu detaylar paylaşıldı:
Uçakta tek başına solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edildi.
SEFERLER SORUNSUZ SÜRÜYOR
Ekiplerin gerekli tedbirleri almasının ardından kırıma uğrayan eğitim uçağı bulunduğu yerden kaldırıldı. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki iniş ve kalkış trafiğinin sorunsuz şekilde devam ettiği kaydedildi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."