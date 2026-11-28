Samsun Çarşamba Havalimanı'nda meydana gelen olayda, solo eğitim uçuşu yapan eğitim uçağı inişe geçtiği esnada pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine havalimanı bünyesindeki ARFF ve ilgili ekipler hızla olay yerine intikal etti.

ÖĞRENCİ PİLOT YARA ALMADI, UÇUŞ TRAFİĞİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede olayın ardından yürütülen çalışmalara dair şu detaylar paylaşıldı:

Uçakta tek başına solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edildi.