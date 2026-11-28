“Annene götüreceğim” dedi, araçta öldürdü! Aksaray’da Rabia Yeşildağ’ın katil zanlısı cinayeti polise anlattı
Aksaray’da Necati D. (35), daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ’ı (33) “Annene götüreceğim” diyerek evinden aldı. Araçta yeniden başlayan tartışmanın ardından Necati D., genç kadına tabancayla ateş etti. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis merkezine giderek olayı anlattı.
Aksaray'da daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı, "Annene götüreceğim" deyip evinden alan adam, genç kadını araç içinde tabancayla vurup öldürdü.
Olay, gece yarısı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati D. (35) daha önce tartıştığı kız arkadaşı olan Rabia Yeşildağ'ı (33) telefonla arayarak "Annene götüreceğim" dedi.
Rabia Yeşildağ'ın "Tamam" demesi üzerine kız arkadaşının evine giden Necati D., genç kadını araca alarak yola çıktı. Araçta ikili arasında eski mevzulardan dolayı yeniden tartışma çıktı.
RABİA'YI SİLAHLA VURDU
Tartışma sonrası Necati D., yanında taşıdığı tabancayla araç içinde genç kadına ateş etti. Kadını kanlar içinde bırakan adam, polis merkezine giderek işlediği cinayeti anlattı. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadına yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Katil zanlısının emniyetteki işlemleri devam ederken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.