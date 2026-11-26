Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kepez Belediyesine rüşvet operasyonu