Kepez Belediyesi soruşturmasında eski başkan ve müdürlere kelepçe... Yeni-CHP aynı torbada! 21 tutuklama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kepez Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. “Rüşvet”, “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden CHP'li eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Öner ve Yeni Partili Meclis Üyesi İ.Ç. dahil 21 kişi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kepez Belediyesine rüşvet operasyonu
Kepez Belediyesine yönelik soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan tutuklananlar şunlar:
3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI
Hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden İhale Servis Müdürü R.E, Kepez Belediyesi Özel Kalemi A.B.S. ve Y.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık sorgularının geç saatlere kadar sürdüğü öğrenildi.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Kepez Belediyesine yönelik soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım'da Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlıların "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındıkları bildirilmişti.