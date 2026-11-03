Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ödeme sürecine ilişkin son veriler açıklandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 100 fonda toplam 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldı. Anaparasını geri alan tekil yatırımcı sayısı 178 bin 537'ye ulaşırken, yeni ara ödemelerin bu hafta da devam edeceği bildirildi.

İletişim Başkanlığı, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıda, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki son durum ve yatırımcılara yönelik ödeme takvimi ele alındı.

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, 30 Ekim 2026 itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.