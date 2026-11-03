Dokuzuncu toplantı: Fon tasfiyesinde 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödendi!
Fon Koordinasyon Kurulu dokuzuncu kez toplandı. İletişim Başkanlığı, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında 247 bin 839 yatırımcıya toplam 97,3 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Süreç kapsamında 178 bin 537 tekil yatırımcının anaparası ödenirken, olağanüstü tasfiyeye alınan fonlarda 29,3 milyar TL hesaplara yatırıldı. Yeni ara ödemeler, en düşük fon katılma payına sahip yatırımcılardan başlanarak bu hafta da sürdürülecek.
Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ödeme sürecine ilişkin son veriler açıklandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 100 fonda toplam 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldı. Anaparasını geri alan tekil yatırımcı sayısı 178 bin 537'ye ulaşırken, yeni ara ödemelerin bu hafta da devam edeceği bildirildi.
İletişim Başkanlığı, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıda, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki son durum ve yatırımcılara yönelik ödeme takvimi ele alındı.
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, 30 Ekim 2026 itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.
29,3 MİLYAR LİRALIK YENİ ÖDEME HESAPLARA YATIRILDI
TBMM'de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye kapsamındaki ilk ara ödemeler başladı.
30 Ekim itibarıyla Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda toplam 29,3 milyar TL yatırımcıların hesaplarına yatırıldı.
Daha önce A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonların olağan tasfiye sürecinde ise 93 fonda 68 milyar TL ödeme yapılmıştı.
Böylece iki ayrı tasfiye sürecinde yatırımcılara aktarılan toplam tutar 97,3 milyar TL'ye ulaştı.
178 BİN 537 YATIRIMCININ ANAPARASI ÖDENDİ
İletişim Başkanlığının açıklamasında, tasfiye süreçlerinde anapara ödemelerine ilişkin veriler de paylaşıldı.
İlgili kurumların koordinasyonunda bugüne kadar yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye işlemleri kapsamında 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi.
Söz konusu yatırımcıların anapara tutarlarının ödendiği belirtildi.
HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER ÖDEME DIŞINDA
Açıklamada, yetkili kurumların denetimleri sonucunda haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ara ödeme kapsamına alınmadığı vurgulandı.
Böylece ara ödemelerin, ilgili kanun ve SPK kararı doğrultusunda belirlenen esaslar çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi.
ÖDEMELER EN DÜŞÜK PAY SAHİBİNDEN BAŞLAYACAK
Tasfiye kapsamındaki yeni ödemelerin hangi sırayla gerçekleştirileceği de netleşti.
7596 sayılı Kanun ve SPK'nın 76/1903 sayılı Kararı uyarınca ara ödemelere para piyasası fonlarından başlanacak.
Ödemeler, en düşük fon katılma payına sahip yatırımcıdan en yüksek paya sahip yatırımcıya doğru ilerleyecek. Bu yöntemle mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödeme alması hedefleniyor.
BU HAFTA DA HESAPLARA PARA YATIRILACAK
İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelerin bu hafta da devam edeceğini bildirdi.
Yeni ödemeler, kanun ve SPK kararıyla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.