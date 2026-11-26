Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. TBMM'de İzleme Komisyonu hazırları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti.

Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti

Heyette TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

Bahçeli'yi ziyaret eden heyet geçtiğimiz 22 Kasım'da İmralı'ya gidererek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet dün (25 Kasım) Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.