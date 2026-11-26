Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj: Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti
Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de İzleme Komisyonu hazırlıkları sürerken Ankara'da kritik temaslar hız kazandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Heyet, 22 Kasım'da İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüş, 25 Kasım'da ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etmişti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. TBMM'de İzleme Komisyonu hazırları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti.Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti
Heyette TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.
Bahçeli'yi ziyaret eden heyet geçtiğimiz 22 Kasım'da İmralı'ya gidererek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet dün (25 Kasım) Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel