Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve fuhuş suçlarına karıştıklarına ilişkin deliller elde edildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarını işlediklerine ilişkin delil elde edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı, ikametlerinde arama ve el koyma kararı verildi.
4 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:
- Uyuşturucu madde ticareti yapma
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma
- Fuhuş
20 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR
Yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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