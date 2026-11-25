Kepez Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Aralarında eski başkanın da bulunduğu 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Antalya'da Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye yöneticileri, eski belediye başkanı ve şirket sahibinin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Antalya'da Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.Kepez Belediyesine rüşvet operasyonu
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 22 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon, "Rüşvet", "Kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma" ve "Edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu.
ARALARINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR
Gözaltına alınanlar arasında Kepez Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan müdür ve çalışanların yanı sıra ihale alan şirketin sahibi, eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., Pamuklu Dokuma Tic. AŞ. Genel Müdürü R.C.D., bir avukat ve emekli emniyet mensupları da bulunuyor.
Belediye başkanı adına rüşvet aldığı öne sürülen Y.N. de operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
CHP'li Kepez Belediyesi'ne yönelik 22 Kasım'da düzenlenen ilk operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında H.C., F.U., H.K. ve Y.Ç. hakkında da gözaltı işlemi uygulanmış, toplam şüpheli sayısı 24'e yükselmişti.