Antalya 'da Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Operasyon, "Rüşvet" , "Kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma" ve "Edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 22 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Gözaltına alınanlar arasında Kepez Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan müdür ve çalışanların yanı sıra ihale alan şirketin sahibi, eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., Pamuklu Dokuma Tic. AŞ. Genel Müdürü R.C.D., bir avukat ve emekli emniyet mensupları da bulunuyor.

Belediye başkanı adına rüşvet aldığı öne sürülen Y.N. de operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.