Yapılan incelemelerde, Kazakistan'da 20 yıl önce meydana gelen öldürme olayıyla bağlantılı olarak Rusya adli makamlarınca aranan 50 yaşındaki V.M.'nin Bakırköy'de bulunduğu belirlendi.

Hakkında çeşitli tahdit kodları da bulunan şüpheli, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kazakistan'da 20 yıl önce meydana gelen cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada aranan bir şüpheli İstanbul'da yakalandı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

Kazakistan basınında yer alan haberlere göre Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006 tarihinde Zhezkazgan kentinde evine döndüğü sırada aracında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucunda Shakputov hayatını kaybetti.

Shakputov'un ayrıca bir suç örgütünün lideri olduğu ileri sürüldü.