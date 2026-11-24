Kazakistan'daki cinayetin zanlısı İstanbul’da yakalandı... Tahdit kodları 20 yıl sonra ele verdi
Kazakistan'da 2006 yılında işlenen ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili uluslararası düzeyde aranan V.M. (50), İstanbul'da yakalandı. Rusya adli makamlarınca aranan şüpheli, Bakırköy'de saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Yapılan incelemelerde, Kazakistan'da 20 yıl önce meydana gelen öldürme olayıyla bağlantılı olarak Rusya adli makamlarınca aranan 50 yaşındaki V.M.'nin Bakırköy'de bulunduğu belirlendi.
Hakkında çeşitli tahdit kodları da bulunan şüpheli, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kazakistan basınında yer alan haberlere göre Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006 tarihinde Zhezkazgan kentinde evine döndüğü sırada aracında silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonucunda Shakputov hayatını kaybetti.
Shakputov'un ayrıca bir suç örgütünün lideri olduğu ileri sürüldü.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel