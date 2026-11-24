Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'nin sabah saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte akması çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, olayla ilgili laboratuvar incelemesi başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yomra ilçesinden geçen Şana Deresi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle renk değişimi meydana geldi.

Trabzon’un Yomra ilçesinden geçen Şana Deresi’nin sabah saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte akması çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)