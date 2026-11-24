Trabzon Yomra’da dere kırmızı renge büründü! Rize’den sonra ikinci vaka... Fabrika atığı şüphesi
Rize’de yaşanan benzer manzara bu kez Trabzon’daki Şana Deresi’nde tekrarlandı. Sabah saatlerinde suyun rengi kırmızıya büründü. Durumu fark eden vatandaşlar yetkililere bilgi verirken, yaklaşık bir saat süren renk değişiminin ardından su yeniden normale döndü. Olayın ardından Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri bölgeye giderek dereden su numuneleri aldı ve inceleme başlattı. Rize’deki benzer olayda kirliliğin özel bir çay fabrikasının atığından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'nin sabah saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte akması çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, olayla ilgili laboratuvar incelemesi başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yomra ilçesinden geçen Şana Deresi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle renk değişimi meydana geldi.
Suyun kırmızıya büründüğünü gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.
Yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte akan dere suyu, bir süre sonra yeniden normal rengine döndü.
SU NUMUNELERİ ALINDI
İhbar üzerine bölgeye Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, renk değişiminin kaynağını tespit etmek amacıyla dereden su numuneleri alarak laboratuvar incelemesi başlattı.
Öte yandan benzer bir olay 21 Kasım'da Rize'deki Değirmendere Deresi'nde de yaşanmıştı.
SEBEP ÇAY FABRİKASI MI
Yapılan incelemeler sonucunda renk değişiminin özel bir çay fabrikasının kontrolsüz atık deşarjından kaynaklandığı belirlenmişti.
Şana Deresi'ndeki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.