MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Biz hep beraber Türkiye'yiz''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Sürecin ilk eşiğinin millî birlik ve beraberliği güçlendirmek, ikinci eşiğinin ise Terörsüz Bölge'yi inşa etmek olduğunu belirten Bahçeli, terör örgütünün bölgedeki alanları boşaltmasının ve bunların tespit ile teyit edilmesinin önemine dikkat çekti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel